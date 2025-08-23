«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ

Тренер молодежки «Химок» покинул пост – его займет Глушаков

Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года

Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра