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«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
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Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
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