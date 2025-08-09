«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Российский футболист арестован по подозрению в убийстве
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч Второй лиги – 30 сентября 2024
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