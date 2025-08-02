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Арсенал-2 - Салют: обзор матча 02 августа 2025

Арсенал-2
02.08.2025, суббота, 00:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
- : -
Не начался
Салют
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Арсенал-2 - Салют
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
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