«Арсенал-2» – «Динамо Вл»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию