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Судьи
Главный судья:
Анхель Валверде Мартинес (Испания)

Зенит - Динамо

23.02.2010, Вторник, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: "НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая) Товарищеские матчи Зенит - Динамо
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