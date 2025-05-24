«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Защитник ЦСКА перешел в «Спартак» из Тамбова
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч Второй лиги – 30 сентября 2024
Защитник ЦСКА перешел в «Спартак» из Тамбова
«Химки-М» – «Спартак Т»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы