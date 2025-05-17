«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

«СКА-Хабаровск» – «Коломна»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию