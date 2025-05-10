«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч Второй лиги – 30 сентября 2024
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч Второй лиги – 30 сентября 2024
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Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
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ПФЛ. Гол Павлюченко не помог «Знамени» набрать очки в матче с «Рязанью»