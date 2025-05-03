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Химки-М - Знамя Труда: онлайн-трансляция 03 мая 2025

Химки-М
03.05.2025, суббота, 00:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
- : -
Не начался
Знамя Труда
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Химки-М - Знамя Труда
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Количество передач
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0
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
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0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
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- : -
29.03.2025
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Салют
- : -
29.03.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
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