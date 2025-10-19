Свинов вспомнил, как жил на 15 тысяч рублей в месяц

Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках

Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления

Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей