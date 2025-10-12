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Химик - Волна: обзор матча 12 октября 2025

Химик
12.10.2025, воскресенье, 00:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
- : -
Не начался
Волна
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Химик - Волна
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Угловые удары
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
0
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12.04.2025
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Амкар-Пермь
- : -
13.04.2025
Динамо Брл
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Урал-2
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13.04.2025
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