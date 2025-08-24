Свинов вспомнил, как жил на 15 тысяч рублей в месяц
Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Оренбург-2», Вторая лига, 18 октября 2024 года
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Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов
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Карадениз заявил о слабости современных российских игроков
Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов
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