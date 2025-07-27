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Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки