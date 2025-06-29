Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
«Урал-2» – «Крылья Советов-2»: прогноз на матч Второй лиги – 28 сентября 2024 года
«Крылья Советов-2» – «Динамо Киров»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
«Рубин-2» – «Крылья Советов-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
Форвард «Крыльев Советов» вместо отпуска будет играть за дубль
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки