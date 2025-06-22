Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито»
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито»
Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога
В «Соколе» допустили приглашение священника, помимо таролога
Губерниев отреагировал на поиски таролога казанским «Соколом»
В «Соколе» раскрыли детали поиска таролога