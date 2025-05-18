Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
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Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче Второй лиги
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