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Носта - Рубин-2: онлайн-трансляция 18 мая 2025

Носта
18.05.2025, воскресенье, 00:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
- : -
Не начался
Рубин-2
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Статистика матча Носта - Рубин-2
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Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Оренбург-2», Вторая лига, 18 октября 2024 года
17 октября 2024, 11:01
Карадениз заявил о слабости современных российских игроков
11 октября 2024, 17:33
1
Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов
11 октября 2024, 13:18
«Динамо» Киров – «Рубин-2»: прогноз на матч Второй лиги – 28 сентября 2024
27 сентября 2024, 11:35
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20 сентября 2024, 16:47
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