Амкар-Пермь

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Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
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Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Динамо» купит 18-летнего игрока «Амкара»
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Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки