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Аль-Хиляль - Кванджу: онлайн-трансляция 25 апреля 2025

Аль-Хиляль
25.04.2025, пятница, 19:30
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
- : -
Не начался
Кванджу
Матч
Комментарии
Статистика матча Аль-Хиляль - Кванджу
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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13 марта, 12:55
«Аль-Хиляль» – «Пахтакор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025
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Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли
- : -
26.04.2025
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Йокогама Маринос
- : -
26.04.2025
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Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Кавасаки Фронтале
- : -
27.04.2025
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0 : 0
16.03.2025
Кванджу
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Таавун
0 : 2
15.03.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Кванджу
3 : 0
12.03.2025
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Хиляль
4 : 0
11.03.2025
Пахтакор
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Таавун
0 : 2
15.03.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Хиляль
4 : 0
11.03.2025
Пахтакор
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
0 : 2
07.03.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Пахтакор
1 : 0
04.03.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Хиляль
2 : 3
28.02.2025
Аль-Ахли
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
Кванджу
2 : 3
22.03.2025
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
Кимчхон Сангму
0 : 0
16.03.2025
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Кванджу
3 : 0
12.03.2025
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Виссел Кобе
2 : 0
05.03.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
Кванджу
2 : 1
01.03.2025
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