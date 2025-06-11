Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года
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Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место
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Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место
Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки
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Кубок Африки. Волевая победа над Нигерией в финале (2:1) принесла Кот-д’Ивуару домашний титул
Нигерия – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024