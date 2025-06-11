Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место

Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal

Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года

Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор

Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ

Один или два игрока РПЛ станут победителями Лиги наций КОНКАКАФ

Прогноз на точный счет матча Канада – Панама, Товарищеский матч, 16 октября 2024 года

Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal

Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место