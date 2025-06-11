Новая Зеландия

Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании

Лига наций. Украина добилась волевой победы над Бельгией (3:1)

Украина – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»