Новая Зеландия

Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
Лига наций. Украина добилась волевой победы над Бельгией (3:1)
Украина – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025
Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»
Врач сборной России прокомментировал версию о попадании допинга в организм Мудрика от коровы
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
Определился континентальный чемпион Океании
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024
Лига наций. Украина добилась волевой победы над Бельгией (3:1)
Украина – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025
Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»
Врач сборной России прокомментировал версию о попадании допинга в организм Мудрика от коровы
В окружении Мудрика предположили, как запрещенный препарат мог попасть в организм украинца