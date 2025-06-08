Новая Зеландия

Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
Определился континентальный чемпион Океании
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
Определился континентальный чемпион Океании
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
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Кубок Африки. Волевая победа над Нигерией в финале (2:1) принесла Кот-д’Ивуару домашний титул
Нигерия – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024