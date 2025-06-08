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Новая Зеландия - Кот-д'Ивуар: онлайн-трансляция 08 июня 2025

Новая Зеландия
08.06.2025, воскресенье, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Кот-д'Ивуар
Матч
Комментарии
Статистика матча Новая Зеландия - Кот-д'Ивуар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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1
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1 июля 2024, 08:30
5
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Вчера, 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
21 ноября 2024, 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
19 июля 2024, 09:07
1
Определился континентальный чемпион Океании
1 июля 2024, 08:30
5
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024
21 марта 2024, 09:16
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16 февраля 2024, 19:33
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13 февраля 2024, 14:12
4
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11 февраля 2024, 15:23
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Пуэрто-Рико
2 : 2
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Люксембург
- : -
22.03.2025
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- : -
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- : -
25.03.2025
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- : -
25.03.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
2 : 2
22.03.2025
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург
- : -
22.03.2025
Швеция
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
- : -
22.03.2025
Гаити
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
- : -
25.03.2025
Аруба
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Россия
- : -
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