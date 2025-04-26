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Уралец-ТС - Волна: онлайн-трансляция 26 апреля 2025

Уралец-ТС
26.04.2025, суббота, 00:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
- : -
Не начался
Волна
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уралец-ТС - Волна
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Новости команд
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Игрок Второй лиги был удален за высмаркивание
7 июля 2024, 20:47
3
Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП
1 ноября 2023, 10:49
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1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
7 января, 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
7 января, 12:58
2
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
7 января, 00:24
10
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
27 декабря 2024, 21:30
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13.04.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Рубин-2
- : -
12.04.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Крылья Советов-2
- : -
13.04.2025
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
- : -
13.04.2025
Сокол Казань
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