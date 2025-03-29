«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября