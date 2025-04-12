«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче благодаря 1+1 зимнего новичка
«Спартак» привлечет на зимние сборы восемь игроков из дубля
МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»
Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
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С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость
«Динамо» СПб – «Чертаново»: прогноз на матч Второй лиги Б – 28 сентября 2024 года
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«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче благодаря 1+1 зимнего новичка
«Спартак» привлечет на зимние сборы восемь игроков из дубля
МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»
Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой
Судья ошибся в пользу «Спартака-2» в игре Второй лиги