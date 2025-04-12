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Чертаново - Спартак-2: онлайн-трансляция 12 апреля 2025

Чертаново
12.04.2025, суббота, 00:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
- : -
Не начался
Спартак-2
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Чертаново - Спартак-2
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
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0
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Новости команд
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Чертаново
Спартак-2
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18 сентября 2024, 11:27
«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче благодаря 1+1 зимнего новичка
27 февраля, 20:20
13
«Спартак» привлечет на зимние сборы восемь игроков из дубля
2 января, 22:58
5
МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»
11 декабря 2024, 15:21
5
Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой
25 октября 2024, 08:56
15
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8 октября 2024, 23:11
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
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