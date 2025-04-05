Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
В Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
«Форте» – «Победа» Хасавюрт: прогноз на матч Второй лиги Б – 28 сентября 2024 года
«Победа» – «Строитель»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
«Рубин» – «Победа»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
«Форте» – «Победа» Хасавюрт: прогноз на матч Второй лиги Б – 28 сентября 2024 года
«Победа» – «Строитель»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
«Рубин» – «Победа»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
В Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
«Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике