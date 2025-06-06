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Ирландия - Сенегал: онлайн-трансляция 06 июня 2025

Ирландия
06.06.2025, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Сенегал
Матч
Комментарии
Статистика матча Ирландия - Сенегал
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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