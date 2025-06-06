Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
Лига наций. Англия разгромила Ирландию (5:0) и выиграла группу
Англия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Англия – Ирландия, Лига наций, 17 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Лига наций. Англия разгромила Ирландию (5:0) и выиграла группу
Англия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Англия – Ирландия, Лига наций, 17 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Ирландия, Лига наций, 10 октября 2024 года
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Тренер Сенегала госпитализирован после победы над Камеруном