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АПОЭЛ - Арис: обзор матча 22 апреля 2025

АПОЭЛ
22.04.2025, вторник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
- : -
Не начался
Арис
Матч
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Таблица
Комментарии
Статистика матча АПОЭЛ - Арис
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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