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Жирков объяснил скандальные слова Кокорина про РПЛ
Глава «Динамо» ответил Кокорину, назвавшему РПЛ «говном»
Кокорин забил 9-й гол в сезоне
Реакция Карпина на скандальные слова Кокорина про РПЛ
Экс-игрок «Барсы» Пьянич отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ