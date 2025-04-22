Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Борац» – «Омония», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Омония», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Омония», Лига Конференций, 24 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Омония» – «Викингур», Лига Конференций, 3 октября 2024 года
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Борац» – «Омония», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Омония», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Омония», Лига Конференций, 24 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Омония» – «Викингур», Лига Конференций, 3 октября 2024 года