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Флуминенсе - : обзор матча 11 апреля 2025

Флуминенсе
11.04.2025, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 2 тур
- : -
Не начался
Матч
Комментарии
Статистика матча Флуминенсе -
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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15 января, 07:50
Марсело объявил о завершении карьеры
6 февраля, 14:50
«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона
6 февраля, 09:27
28
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
24 января, 20:08
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17 января, 20:44
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02.04.2025
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Копа Судамерикана, 1 тур
Унион Санта-Фе
- : -
02.04.2025
Крузейро
Копа Судамерикана, 1 тур
Бостон Ривер
- : -
02.04.2025
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