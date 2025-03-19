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Казахстан - Кюрасао: обзор матча 19 марта 2025

Казахстан
19.03.2025, среда, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Кюрасао
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Черчесов получил предложения от иностранных клубов
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4
В Казахстане назначили сменщика Черчесова
31 января, 13:09
3
Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана
29 января, 22:10
4
Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам
29 января, 20:00
5
Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана
29 января, 16:50
Черчесов получил предложения от иностранных клубов
27 февраля, 18:29
4
В Казахстане назначили сменщика Черчесова
31 января, 13:09
3
Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана
29 января, 22:10
4
Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам
29 января, 20:00
5
Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана
29 января, 16:50
77-летний Адвокат вывел Кюрасао на Золотой кубок КОНКАКАФ
20 ноября 2024, 18:28
2
76-летний Адвокат нашел новую работу
15 января 2024, 16:04
5
«Я никогда ее не сниму и буду в ней спать»: вратарь Кюрасао получил футболку от Месси после 0:7
29 марта 2023, 10:16
Товарищеский матч. Аргентина разгромила Кюрасао, Месси сделал хет-трик
29 марта 2023, 08:58
1
Хиддинк переболел коронавирусом. Он пропустит июньские матчи сборной Кюрасао
15 мая 2021, 08:27
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Сингапур
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21.03.2025
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