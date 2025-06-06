Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Парикмахер сборной Португалии рассказал, как стриг Роналду
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
39-летний Роналду забил 910-й гол в карьере – в падении ударом ножницами
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Парикмахер сборной Португалии рассказал, как стриг Роналду
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
39-летний Роналду забил 910-й гол в карьере – в падении ударом ножницами
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)
Мальта – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Мальта – Молдавия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Молдавия – Андорра, Лига наций, 10 октября 2024 года