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Польша - Молдавия: онлайн-трансляция 06 июня 2025

Польша
06.06.2025, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Молдавия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Польша - Молдавия
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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