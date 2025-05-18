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Ольборг - Силькеборг: обзор матча 18 мая 2025

Ольборг
18.05.2025, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
- : -
Не начался
Силькеборг
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ольборг - Силькеборг
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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Силькеборг
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21 января 2021, 20:55
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21 января 2021, 19:55
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21 января 2021, 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
16 февраля, 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября 2024, 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
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30.03.2025
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Люнгбю
- : -
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Вайле
Дания. Суперлига, 1 тур
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