Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора