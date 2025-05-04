Силькеборг

Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб

Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании

Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб

Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»