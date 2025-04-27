Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты