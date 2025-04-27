Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб

Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»

Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты