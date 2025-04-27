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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Виборг
Сендерийск - Виборг: обзор матча 27 апреля 2025
Сендерийск
27.04.2025, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 6 тур
- : -
Не начался
Виборг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сендерийск - Виборг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Сендерийск
Виборг
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
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