Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Российский форвард сменил клуб в Дании
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Российский форвард сменил клуб в Дании
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты