Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд

Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании

Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб