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Сендерийск - Вайле: онлайн-трансляция 14 апреля 2025

Сендерийск
14.04.2025, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
- : -
Не начался
Вайле
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сендерийск - Вайле
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Красные карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Сендерийск
Вайле
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
18 марта, 08:23
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
8 марта, 10:20
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
24 февраля, 14:18
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
16 февраля, 22:12
Российский форвард сменил клуб в Дании
26 января, 21:07
2
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
18 марта, 08:23
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
8 марта, 10:20
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
24 февраля, 14:18
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
16 февраля, 22:12
Российский форвард сменил клуб в Дании
26 января, 21:07
2
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28.03.2025
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Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
- : -
30.03.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
- : -
30.03.2025
Вайле
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
- : -
30.03.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 1 тур
Мидтьюлланд
- : -
30.03.2025
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0 : 3
16.03.2025
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Вайле
3 : 2
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Сендерийск
1 : 3
02.03.2025
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0 : 3
16.03.2025
Ольборг
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Копенгаген
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Вайле
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