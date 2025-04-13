Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты