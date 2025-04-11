Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании