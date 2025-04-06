Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Российский форвард сменил клуб в Дании
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
Российский форвард сменил клуб в Дании
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора