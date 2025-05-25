Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты