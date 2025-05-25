Лига конференций. «Челси» прошел «Копенгаген»
«Челси» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Где смотреть матч «Челси» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 13 марта 2025
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Лига конференций. «Челси» выиграл первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (2:1)
Лига конференций. «Челси» прошел «Копенгаген»
«Челси» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Где смотреть матч «Челси» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 13 марта 2025
Лига конференций. «Челси» выиграл первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (2:1)
«Копенгаген» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
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В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
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