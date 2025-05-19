Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках

Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне

«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»