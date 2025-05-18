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Рандерс - Копенгаген: обзор матча 18 мая 2025

Рандерс
18.05.2025, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 9 тур
- : -
Не начался
Копенгаген
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Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Рандерс - Копенгаген
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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14 марта, 01:10
«Челси» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
13 марта, 21:50
Где смотреть матч «Челси» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 13 марта 2025
12 марта, 16:03
Лига конференций. «Челси» выиграл первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (2:1)
6 марта, 22:50
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«Копенгаген» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
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