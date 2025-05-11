Нордшелланд

Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты