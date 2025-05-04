Лига конференций. «Челси» выиграл первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (2:1)

Где смотреть матч «Челси» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 13 марта 2025

«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»