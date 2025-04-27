Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
«Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
«Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Мидтьюлланд» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
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В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
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